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49 минут назад

Маск предупредил о всемирной катастрофе при помощи русской пословицы

Lenta.ru

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск предупредил о неминуемой катастрофе на фоне эскалации конфликтов во всем мире, объяснив происходящее на примере анекдота про золотую рыбку. Своей точкой зрения он поделился в личном Twitter-аккаунте.

Маск предупредил о всемирной катастрофе русской пословицей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский миллиардер сопроводил свои размышления «знаменитой русской пословицей». В версии Маска бедный крестьянин ловит золотую рыбку, пообещавшую выполнить лишь одно его желание и предложившую ему на выбор несколько вариантов: замок, слитки золота или корабль для путешествия по миру, уточнив, что его сосед получит все загаданное в двойном размере. «Крестьянин без раздумий отвечает:

"В таком случае, выколи мне один глаз"», — говорится в сообщении.

Маск сделал новое заявление по Украине

Предприниматель заявил, что «око за око оставит нас всех слепыми», поскольку «это работает по принципу рекурсии».

Ранее Маск объяснил его пристрастие к выражению своего мнения в Twitter по разным общественным и политическим вопросам. Он назвал свои посты в соцсети «дурачеством» и добавил, что нередко сталкивается с различными проблемами из-за своих публикаций.

В мире,Илон Маск,
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