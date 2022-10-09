Маск предупредил о всемирной катастрофе русской пословицей

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск предупредил о неминуемой катастрофе на фоне эскалации конфликтов во всем мире, объяснив происходящее на примере анекдота про золотую рыбку. Своей точкой зрения он поделился в личном Twitter-аккаунте.

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Американский миллиардер сопроводил свои размышления «знаменитой русской пословицей». В версии Маска бедный крестьянин ловит золотую рыбку, пообещавшую выполнить лишь одно его желание и предложившую ему на выбор несколько вариантов: замок, слитки золота или корабль для путешествия по миру, уточнив, что его сосед получит все загаданное в двойном размере. «Крестьянин без раздумий отвечает:

"В таком случае, выколи мне один глаз"», — говорится в сообщении.

Предприниматель заявил, что «око за око оставит нас всех слепыми», поскольку «это работает по принципу рекурсии».