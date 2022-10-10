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14 минут назад

В ЕС заявили о недоверии к информации РФ о взрыве на Крымском мосту

Газета.Ruиещё 2

Евросоюз не доверяет официальной информации российских властей по взрыву на Крымском мосту, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Мы не видим и не знаем, что там [в Крыму] происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», — подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что грузовик, взорванный на мосту, проезжал через территорию Болгарии, члена ЕС.

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Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что произошедшее 8 октября на Крымском мосту является терактом. По версии СК, его совершили украинские спецслужбы. Он также отметил, что был установлен маршрут взорванного грузовика — он передвигался через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

В мире,Крымский мост ЧП,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,ЕС,
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