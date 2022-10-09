В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
14 минут назад

Глава погранкомитета Белоруссии: Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

Газета.Ruиещё 1

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали почти все пограничные мосты и заминировала дороги. Его слова передает «Интерфакс».

В Минске заявили о подрыве Украиной приграничных мостов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы», — сообщил Лаппо.

По его словам, на дорогах украинцы в три ряда ставят противотанковые мины. При этом с украинской стороны на границу выходят не пограничники, а территориальная оборона.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — сказал председатель Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее Анатолий Лаппо сообщал, что польские пограничники постоянно создают провокации на границе с Белоруссией и предупредил о возможном ответе на это.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе.

В мире,Анатолий Лаппо,Александр Лукашенко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители