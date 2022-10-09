В Минске заявили о подрыве Украиной приграничных мостов

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали почти все пограничные мосты и заминировала дороги. Его слова передает «Интерфакс».

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«Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы», — сообщил Лаппо.

По его словам, на дорогах украинцы в три ряда ставят противотанковые мины. При этом с украинской стороны на границу выходят не пограничники, а территориальная оборона.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — сказал председатель Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее Анатолий Лаппо сообщал, что польские пограничники постоянно создают провокации на границе с Белоруссией и предупредил о возможном ответе на это.