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17 минут назад

Байден и Шольц договорились сохранять санкционное давление на Россию

ТАССиещё 1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели в воскресенье телефонные переговоры. Как сообщил кабмин Германии, в частности они осудили референдумы в Донбассе и договорились "сохранять санкционное давление" на РФ.

Байден и Шольц договорились сохранять санкционное давление на РФ
Фото: ТАССТАСС

Канцлер ФРГ и президент США в ходе переговоров указали в этой связи на "серьезное нарушение принципов Устава ООН", утверждается в сообщении. Также стороны призвали Россию "остановить боевые действия и полностью вывести вооруженные силы со всей территории Украины".

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"Федеральный канцлер и президент США также осудили акты диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", - указывается в пресс-релизе. Целенаправленные действия такого характера "неприемлемы и повлекли бы сплоченный ответ", говорится в сообщении.

Шольц и Байден подчеркнули, что Соединенные Штаты и Германия продолжат поддерживать Украину в ее борьбе "за суверенитет и территориальную целостность, а также сохранят санкционное давление на Россию", - сообщили в Берлине. В ходе телефонного разговора также обсуждалась подготовка к предстоящим мероприятиям в формате "семерки" и "двадцатки".

В пресс-службе Белого дома отметили, что Байден обсудил с Шольцем санкционное давление на Россию, помощь Украине, а также ситуацию на энергетических рынках. Отмечается, что лидеры двух стран в том числе выразили "приверженность тому, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее жестокие действия и предоставлять Украине помощь в сферах безопасности и экономики".

"Кроме того, лидеры обсудили недавнее развитие событий на глобальных энергетических рынках, а также важность обеспечения надежных и доступных поставок энергоносителей", - говорится в тексте.

"В дополнение к этому они обсудили усилия, направленные на укрепление региональной стабильности и процветания на Западных Балканах", - отмечается в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,ООН,ЕС,
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