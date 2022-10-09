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4 минуты назад

Летчик нарисовал в небе профиль Елизаветы II

Илья Родин

Самой большой в мире портрет королевы Елизаветы II «создала» британская летчица Амаль Лархлид в рамках благотворительного проекта. Об этом пишет New York Post.

Летчик нарисовал в небе профиль Елизаветы II
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что за полетом можно было наблюдать с помощью популярного сервиса FlightRadar.

По данным газеты, летчица пролетела свыше 400 километров. Высота портрета составила 105 км, ширина - 63 км. В пути она была свыше двух часов.

В итоге, профиль Елизаветы расположился над Оксфордом, корона простерлась от Милтон-Кинса до Уорикшира.

Полученные от меценатов средства в размере тысячи фунтов стерлингов Амаль перечислила в пользу британского хосписа.

В мире,Елизавета II,
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