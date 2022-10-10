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59 минут назад

Эрдоган спрогнозировал сложную зиму для стран Европы из-за ограничений поставок газа

RT на русскомиещё 1

Европейским странам предстоят значительные трудности этой зимой из-за ограничений поставок российского газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Стамбуле.

Эрдоган спрогнозировал сложную зиму для стран Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас вся в Европа задаётся вопросом: «Как пройдет эта зима?» — цитирует его Anadolu.

При этом, по словам Эрдогана, Турция не будет испытывать проблем с энергоресурсами.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза выразили опасение, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжёлой.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез сообщил, что Турция подготовилась к зиме и целиком заполнила подземные хранилища природным газом.

В мире,Реджеп Эрдоган,ЕС,
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