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35 минут назад

ФСБ сообщила о значительном увеличении числа обстрелов Украиной приграничной территории РФ

ТАССиещё 2

ФСБ России отмечает значительное увеличение числа обстрелов приграничных регионов РФ со стороны Украины с начала октября.

ФСБ сообщила о росте числа обстрелов приграничной с Украиной территории
Фото: ТАССТАСС

"С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории Российской Федерации в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями", - говорится в сообщении ФСБ, опубликованном в воскресенье на официальном сайте спецслужбы.

По данным ФСБ, "за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов".

В результате этих обстрелов погиб один человек, пятеро ранены, в том числе ребенок.

"В приграничных населенных пунктах получили разрушения две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания. Повреждены восемь пунктов пропуска через государственную границу", - сообщили в ФСБ.

В мире,ФСБ,
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