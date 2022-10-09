ФСБ сообщила о росте числа обстрелов приграничной с Украиной территории

ФСБ России отмечает значительное увеличение числа обстрелов приграничных регионов РФ со стороны Украины с начала октября.

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"С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории Российской Федерации в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями", - говорится в сообщении ФСБ, опубликованном в воскресенье на официальном сайте спецслужбы.

По данным ФСБ, "за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов".

В результате этих обстрелов погиб один человек, пятеро ранены, в том числе ребенок.