Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой

Турция полностью подготовлена к зимнему периоду. Основной и фактически единственной проблемой остается доставка домохозяйствам газа по доступной цене, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что основные поставки голубого топлива в Турцию идут из России. В настоящее время Москва и Анкара ведут переговоры о цене энергоресурса и размере дисконта.
Эрдоган подчеркнул, что все приготовления к зиме власти страны завершили. Единственной нерешенной пока проблемой остается цена на газ для населения.
Президент пояснил, что в декабре аналитики оценят ситуацию и будет принято решение о сумме, на которую будет поднята минимальная заработная плата.