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24 минуты назад

Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой

Илья Родин

Турция полностью подготовлена к зимнему периоду. Основной и фактически единственной проблемой остается доставка домохозяйствам газа по доступной цене, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что основные поставки голубого топлива в Турцию идут из России. В настоящее время Москва и Анкара ведут переговоры о цене энергоресурса и размере дисконта.

Эрдоган подчеркнул, что все приготовления к зиме власти страны завершили. Единственной нерешенной пока проблемой остается цена на газ для населения.

Президент пояснил, что в декабре аналитики оценят ситуацию и будет принято решение о сумме, на которую будет поднята минимальная заработная плата.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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