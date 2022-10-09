Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой

Турция полностью подготовлена к зимнему периоду. Основной и фактически единственной проблемой остается доставка домохозяйствам газа по доступной цене, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что основные поставки голубого топлива в Турцию идут из России. В настоящее время Москва и Анкара ведут переговоры о цене энергоресурса и размере дисконта.

Эрдоган подчеркнул, что все приготовления к зиме власти страны завершили. Единственной нерешенной пока проблемой остается цена на газ для населения.