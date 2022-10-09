В Конгрессе США захотели признать РФ спонсором терроризма

В США хотят признать Россию страной-спонсором терроризма, соответствующий законопроект внесен в Конгресс США. Об этом сообщил старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.
«[Сенатор] Линдси Олин Грэм и [член палаты представителей США] Тед Лье объявят Россию террористической державой», — написал Массаро в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
По его словам, законопроект внесли в Конгресс США.
Такие меры предполагают запрет на поставку оружия стране, вводится контроль на экспорт товаров двойного назначения. Также государство-спонсор терроризма не сможет получать помощь от США, на него накладываются финансовые и другие ограничения.
США и другие западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее с идеей признать Россию спонсором терроризма выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. С аналогичной просьбой к США обращался президент Украины Владимир Зеленский. В сенате Конгресса заявляли летом, что рассмотрят этот вопрос. Но позже президент США Джо Байден отказался от таких мер, передает «Национальная служба новостей». США не захотели «вешать ярлыки» на Россию, заявляли в Госдепартаменте месяц назад.