В Конгрессе США захотели признать РФ спонсором терроризма

В США хотят признать Россию страной-спонсором терроризма, соответствующий законопроект внесен в Конгресс США. Об этом сообщил старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

«[Сенатор] Линдси Олин Грэм и [член палаты представителей США] Тед Лье объявят Россию террористической державой», — написал Массаро в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).

По его словам, законопроект внесли в Конгресс США.