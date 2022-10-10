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27 минут назад

Самый большой в мире портрет Елизаветы II появился в небе над Великобританией

Слово и Делоиещё 1

Британский пилот Амаль Лархлид два часа потратила на создание в небе портрета почившей королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пилот самолета нарисовал в небе самый большой портрет Елизаветы II
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Целью британки был благотворительный сбор для хосписа. Около двух часов она летала над Великобританией на самолете Piper PA-28, создавая на карте очертания профиля Елизаветы II.

Скриншот

«Она всегда будет в наших сердцах, как и наши близкие, которые тоже покинули нас», — написала Амаль Лархлид на своей странице по сбору средств.

Крупнейший в мире портрет королевы имеет размеры 105 на 63 километра. Всего удивительная работа пилота принесла ей более тысячи фунтов стерлингов.

В мире,Елизавета II,
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