Пилот самолета нарисовал в небе самый большой портрет Елизаветы II

Британский пилот Амаль Лархлид два часа потратила на создание в небе портрета почившей королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Целью британки был благотворительный сбор для хосписа. Около двух часов она летала над Великобританией на самолете Piper PA-28, создавая на карте очертания профиля Елизаветы II.
«Она всегда будет в наших сердцах, как и наши близкие, которые тоже покинули нас», — написала Амаль Лархлид на своей странице по сбору средств.
Крупнейший в мире портрет королевы имеет размеры 105 на 63 километра. Всего удивительная работа пилота принесла ей более тысячи фунтов стерлингов.