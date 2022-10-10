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37 минут назад

Лидер КНДР заявил, что не считает нужным «вести переговоры с врагами»

RT на русскомиещё 3

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не видит необходимости в ведении переговоров с врагами.

Лидер КНДР сделал заявление о "переговорах с врагами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цитировались слова Кима о том, что он не чувствует необходимости вести диалог с врагами и что с ними не о чем разговаривать», — сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, даже если её будут ждать за это столетние санкции.

В КНДР также приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер отметил, что США готовы «ответить надлежащим образом» на возможные провокации со стороны КНДР.

В мире,Чен Ким,Пентагон,
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