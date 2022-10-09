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20 минут назад

Вашингтон призвал искать выход из конфликта на Украине путем переговоров

News.ru

Выход из конфликта на Украине нужно искать в дипломатической плоскости, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби. По его словам, Москва и Киев должны найти точки соприкосновения для того, чтобы выйти на переговоры. Кирби считает, что конфликт должен разрешиться «мирно и дипломатически».

Госдеп призвал искать выход из конфликта на Украине путем переговоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически, — заявил Кирби в разговоре с ABC News.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Неваде призвал незамедлительно начать мирные переговоры для завершения конфликта на Украине. Экс-глава государства предположил, что если не сделать этого сейчас, то столкновение может перерасти в третью мировую войну.

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До этого директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посреднических услуг на переговоры с Украиной. Он отметил, что помощь предлагают многие страны. Дипломат подчеркнул, что те государства, которые хотят исполнить роль посредника, в первую очередь должны убедить Киев прекратить боевые действия и остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году. Полищук указал, что Москва готова к переговорам, но выбор жителей новых регионов России, а именно ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, при этом обсуждать не собирается.

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