Госдеп призвал искать выход из конфликта на Украине путем переговоров

Выход из конфликта на Украине нужно искать в дипломатической плоскости, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби . По его словам, Москва и Киев должны найти точки соприкосновения для того, чтобы выйти на переговоры. Кирби считает, что конфликт должен разрешиться «мирно и дипломатически».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Неваде призвал незамедлительно начать мирные переговоры для завершения конфликта на Украине. Экс-глава государства предположил, что если не сделать этого сейчас, то столкновение может перерасти в третью мировую войну.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посреднических услуг на переговоры с Украиной. Он отметил, что помощь предлагают многие страны. Дипломат подчеркнул, что те государства, которые хотят исполнить роль посредника, в первую очередь должны убедить Киев прекратить боевые действия и остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году. Полищук указал, что Москва готова к переговорам, но выбор жителей новых регионов России, а именно ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, при этом обсуждать не собирается.