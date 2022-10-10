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18 минут назад

Помпео заявил, что слова Байдена о «ядерном Армагеддоне» безрассудны

ТК «Звезда»иещё 2

Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал безрассудными слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о ядерной угрозе со стороны России. Он считает, что заявления Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» - одна из самых больших его ошибок во внешней политике.

Помпео заявил, что слова Байдена о «ядерном Армагеддоне» безрассудны
Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPressCNP, AdMedia, GlobalLookPress

«Что еще важнее, они демонстрируют, возможно, одну из величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия», - подчеркнул он в эфире Fox News.

Помпео отметил также, что для жителей США высказывание президента представляет опасность, и говорить подобное на мероприятии о сборе пожертвований для Демократической партии на выборы странно.

Ранее свое мнение о президентстве Джо Байдена высказал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заявил, что разница между возрастом президента и большей части населения страны не должна быть слишком большой, поэтому Байден слишком стар для повторного президентства.

В мире,Илон Маск,Джозеф Байден,Демократическая партия США,SpaceX,
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