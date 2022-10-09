Взрыв на Крымском мосту может «открыть ящик Пандоры» для атак на гражданскую инфраструктуру. Так считает китайское издание Global Times.

Издание сообщает, что повреждение Крымского моста, вызванное взрывом грузовика в субботу, стало «символическим инцидентом многомесячного российско-украинского конфликта». Если будет подтвержден террористический акт, то «красная линия Москвы окажется попрана». Это повлечет решительные контрмеры со стороны России.

«Этот инцидент, произошедший менее чем через месяц после саботажа на «Северном потоке», открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры. Как только такие действия станут новой нормой, весь мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности», - предупреждает Global Times.

С этим согласен аналитик Цуй Хэн из Восточно-китайского университета. Он заявил, что Москва неоднократно предостерегала от нападения на мост и «провела здесь красную черту».

«Если подтвердится, что взрыв был преднамеренным, это станет проверкой для России, сможет ли она защитить свою "красную линию"», — сказал Цуй Хэн.

По словам эксперта, повреждение Крымского моста и газопровода «Северный поток» — это «шаги, окрашенные в цвет терроризма», зловещий признак того, что стороны нарушают правила и игнорируют военную этику. В итоге происходит эскалация конфликта.