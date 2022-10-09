В США потребовали вывести американские войска из двух стран

В США группа законодателей-демократов потребовала вывести американские войска из Саудовской Аравии и ОАЭ после «враждебного акта» ОПЕК +. Об этом пишет газета «Вашингтон Таймс».

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Члены Палаты представителей Том Малиновски из Нью-Джерси, Шон Кастен из Иллинойса и Сьюзан Уайлд из Пенсильвании на этой неделе представили новый законопроект - Strained Partnership Act. Он требует вывода всех американских войск из ОАЭ и Саудовской Аравии вместе с системами противоракетной обороны, такими как Patriot и THAAD.

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на предложения президента Байдена обеим странам в последние месяцы, является враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в противостоянии на Украине», — говорится в заявлении депутатов.

На днях страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Альянс объяснил свое решение кризисом и неопределенностью мировой экономики. Этот шаг поддержали все участники организации экспортеров нефти.

Сейчас в ОАЭ и Саудовской Аравии дислоцированы американские военные базы с несколькими тысячами человек.