Взрыв на Крымском мосту открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

«В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела», — заявил аналитик Цуй Хэн.

Отмечается, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».

По мнению экспертов, которых цитирует Global Times, мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.