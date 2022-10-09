Трамп сделал заявление по конфликту на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев как можно быстрее вернуться к столу переговоров. Об этом пишет РИА «Новости».

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Трамп подчеркнул, что следует незамедлительно сесть за стол мирных переговоров. Он добавил, что в противном случае может начаться третья мировая война.

Напомним, что российская и украинские делегации неоднократно встречались весной 2022 года. Сторонам не удалось найти компромиссные решения.

Летом Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали так называемую «продуктовую сделку».