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30 минут назад

Трамп призвал к переговорам для завершения конфликта на Украине

Вечерняя Москва

Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно приступить к переговорам с целью завершения конфликта на Украине во избежание третьей мировой войны.

Трамп сделал заявление по конфликту на Украине
Фото: ТАССТАСС

— Мы должны прийти к незамедлительным переговорам... или мы придем к третьей мировой войне, — цитирует Трампа ТАСС.

До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.

По его словам, первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в США уже были получены, и они очень позитивны. Основным вопросом сейчас, утверждает Шендир, является поиск подходящего российского собеседника для подобного диалога.

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9 октября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посредничества в вопросе переговоров с Украиной, однако страны-помощники должны убедить Киев принять несколько условий Москвы. Он уточнил, что выбор жителей новых регионов России во время переговоров Москва обсуждать не станет.

В мире,Алексей Полищук,Дональд Трамп,МИД России,
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