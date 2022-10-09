Трамп сделал заявление по конфликту на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно приступить к переговорам с целью завершения конфликта на Украине во избежание третьей мировой войны.

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— Мы должны прийти к незамедлительным переговорам... или мы придем к третьей мировой войне, — цитирует Трампа ТАСС.

До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.

По его словам, первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в США уже были получены, и они очень позитивны. Основным вопросом сейчас, утверждает Шендир, является поиск подходящего российского собеседника для подобного диалога.