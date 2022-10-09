Британцы разозлились на Байдена из-за его слов о «ядерном Армагеддоне»

Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление американского президента Джо Байдена, который заявил об угрозе «ядерного Армагеддона», первого со времен Карибского кризиса, сообщает «Ура.ру».

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В комментариях к статье президента Соединенных Штатов призвали отправить в приют и назвали параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза.

Читательница под именем Michelle Page назвала главу государства «неудачником», которого необходимо избавить от страдания в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку. Пользователь интернета Bosworth предложить Байдена «убрать со сцены», отметив, что он «позор международного масштаба».

Gavin Woodley написал в комментарии, что настало время, чтобы расслабиться.

«Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!» — отметил читатель издания.

О паранойи главы США смеется Graham Wilson. «Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку», — отметил он.