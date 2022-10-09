В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
30 минут назад

Британцы разозлились на Байдена из-за его слов о «ядерном Армагеддоне»

Елена Прошина

Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление американского президента Джо Байдена, который заявил об угрозе «ядерного Армагеддона», первого со времен Карибского кризиса, сообщает «Ура.ру».

Британцы разозлились на Байдена из-за его слов о «ядерном Армагеддоне»
Фото: ТАССТАСС

В комментариях к статье президента Соединенных Штатов призвали отправить в приют и назвали параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза.

Читательница под именем Michelle Page назвала главу государства «неудачником», которого необходимо избавить от страдания в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку. Пользователь интернета Bosworth предложить Байдена «убрать со сцены», отметив, что он «позор международного масштаба».

Gavin Woodley написал в комментарии, что настало время, чтобы расслабиться.

«Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!» — отметил читатель издания.

О паранойи главы США смеется Graham Wilson. «Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку», — отметил он.

«Давай, чувак… Придерживайся сценария, а?», — написал пользователь Philip.

В мире,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители