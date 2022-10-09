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58 минут назад

Трамп упрекнул Байдена в небрежной риторике о ядерной войне с Россией

ТАССиещё 1

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден небрежно рассуждает о возможности ядерного конфликта с Россией. Трамп выступал в субботу вечером перед своими сторонниками в штате Невада.

Трамп заявил о когнитивных нарушениях у Байдена
Фото: ТАССТАСС

"У нас президент, у которого когнитивные нарушения и нет [способностей] руководить страной, который сейчас небрежно говорит о ядерной войне с Россией, что будет третьей мировой войной и будет гораздо разрушительнее, чем другие мировые войны", - сказал Трамп.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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