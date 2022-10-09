Трамп заявил о когнитивных нарушениях у Байдена

"У нас президент, у которого когнитивные нарушения и нет [способностей] руководить страной, который сейчас небрежно говорит о ядерной войне с Россией, что будет третьей мировой войной и будет гораздо разрушительнее, чем другие мировые войны", - сказал Трамп.