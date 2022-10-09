Лукашенко отказался бегать по магазинам в Белоруссии ради проверки цен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что отказывается бегать по магазинам ради проверки уровня цен. Фрагмент видео совещания с правительством опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Всё в наших руках! Работайте — что вы еще от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко добавил, что иногда хочет зайти в магазин, но после 20 лет на посту президента ему стыдно это сделать. Он пояснил, что ему купят и привезут все, что нужно, поэтому приходить в торговые точки, чтобы попиариться, белорусский лидер не станет.
Ранее Комитет государственного контроля Белоруссии после распоряжения президента Александра Лукашенко ввести запрет на повышение цен в стране выявил ряд подобных случаев. По фактам завышения цен были возбуждены первые уголовные дела.