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58 минут назад

Лукашенко отказался бегать по магазинам в Белоруссии ради проверки цен

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что отказывается бегать по магазинам ради проверки уровня цен. Фрагмент видео совещания с правительством опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко отказался бегать по магазинам в Белоруссии ради проверки цен
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Всё в наших руках! Работайте — что вы еще от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что иногда хочет зайти в магазин, но после 20 лет на посту президента ему стыдно это сделать. Он пояснил, что ему купят и привезут все, что нужно, поэтому приходить в торговые точки, чтобы попиариться, белорусский лидер не станет.

Ранее Комитет государственного контроля Белоруссии после распоряжения президента Александра Лукашенко ввести запрет на повышение цен в стране выявил ряд подобных случаев. По фактам завышения цен были возбуждены первые уголовные дела.

В мире,Александр Лукашенко,
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