Лукашенко отказался бегать по магазинам в Белоруссии ради проверки цен

«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Всё в наших руках! Работайте — что вы еще от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что иногда хочет зайти в магазин, но после 20 лет на посту президента ему стыдно это сделать. Он пояснил, что ему купят и привезут все, что нужно, поэтому приходить в торговые точки, чтобы попиариться, белорусский лидер не станет.