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47 минут назад

«Это катастрофа»: в Британии прокомментировали политику Трасс

Свободная пресса

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что первый месяц пребывания Лиз Трасс в должности премьер-министра Великобритании назвали "катастрофическим".

В Британии заявили о новой "катастрофе"
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Она отметила, что по сравнению с другими премьерами, у Трасс был худший старт. Но катастрофичной стала ее экономическая политика.

"Независимость – это ответственность за свои собственные решения, а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались вам", - цитирует РЕН ТВ политика.

Ранее "СП" писала, что Лиз Трасс стала «героем» мемов. Вся причина заключается в синем фоне на экране позади политика во время ее выступления. Этот фон позволил пользователем без труда редактировать фото премьера.

Что известно о Лиз Трасс

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