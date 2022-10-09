В Британии заявили о новой "катастрофе"

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что первый месяц пребывания Лиз Трасс в должности премьер-министра Великобритании назвали "катастрофическим".
Она отметила, что по сравнению с другими премьерами, у Трасс был худший старт. Но катастрофичной стала ее экономическая политика.
"Независимость – это ответственность за свои собственные решения, а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались вам", - цитирует РЕН ТВ политика.
Ранее "СП" писала, что Лиз Трасс стала «героем» мемов. Вся причина заключается в синем фоне на экране позади политика во время ее выступления. Этот фон позволил пользователем без труда редактировать фото премьера.