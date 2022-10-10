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23 минуты назад

Зеленский договорился о срочной встрече G7

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7, сообщает РИА Новости.

Зеленский договорился о срочной встрече G7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы», — заявил он.

Уточняется, что украинский лидер планирует выступить на встрече.

Ранее Зеленский обратился к жителям страны после ударов по Киеву и другим регионам. По его словам, по всей республике не затихает воздушная тревога.

Утром 10 октября в разных частях Киева прогремели взрывы. Уточняется о детонациях в Киевской области, а также городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в центральных районах Киева. Также сообщалось о попадании ракеты по улице Владимирской в городе, где находится здание Службы безопасности Украины.

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