Зеленский договорился о срочной встрече G7

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7, сообщает РИА Новости.
«Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы», — заявил он.
Уточняется, что украинский лидер планирует выступить на встрече.
Ранее Зеленский обратился к жителям страны после ударов по Киеву и другим регионам. По его словам, по всей республике не затихает воздушная тревога.
Утром 10 октября в разных частях Киева прогремели взрывы. Уточняется о детонациях в Киевской области, а также городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в центральных районах Киева. Также сообщалось о попадании ракеты по улице Владимирской в городе, где находится здание Службы безопасности Украины.