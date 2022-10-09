В Пентагоне ответили на вопрос о причастности к взрыву на Крымском мосту

В Министерстве обороны США видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, однако сказать по этому поводу нечего ничего не могут, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

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«Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — сообщили в американском военном ведомстве.

Собеседник агентства при этом отметил, что Украина «сражается... и сама решает, как, когда и где им это делать».

Происшествие на Крымском мосту произошло 8 октября. Там взорвался грузовик. После этого загорелись цистерны с топливом в грузовом составе. Судоходные арки объекта повреждены не были.