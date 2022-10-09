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16 минут назад

The Sun: украинка с четырьмя собаками отказалась съехать от приютивших ее англичан

Газета.Ruиещё 1

Украинская беженка Анфиса Власова пожаловалась на приютившую ее семейную пару из Англии после того, как те попросил покинуть их жилище. Об этом пишет The Sun.

Украинская беженка пожаловалась на приютивших ее англичан
Фото: APAP

В апреле Власова перебралась из Харькова в Польшу, а затем в Великобританию вместе с четырьмя собаками. В королевстве ее приняла семейная пара из деревни близ города Ридинг. Через полгода англичане попросили украинку съехать, однако женщина отказалась это сделать и начала обращаться в прессу и жаловаться в организации.

Беженка объяснила, что ей было сложно приспособиться, но она смогла это сделать, потому не хотела бы покидать это место и хочет остаться там жить. Однако попытки найти приют у соседей не увенчались успехом. Не смогли помочь украинке ни в местной администрации, ни в церкви.

Накануне стало известно, что польские власти собираются обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье.

7 октября The Independent сообщила, что число бездомных украинцев в Англии выросло на 22% за месяц.

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