Одна из стран заявила о готовности организовать переговоры России и Запада

Турецкие власти планируют организовать переговоры Москвы и Запада для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Milliyet.

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По данным газеты, Анкара планирует собрать вместе представителей России, США, Франции, Германии и Великобритании. Данный план еще не доведен до сведения потенциальных участников переговоров, но он был передан Вашингтону по важным и частным каналам. Издание утверждает, что в Соединенных Штатах позитивно восприняли инициативу турецкой стороны. При этом остается открытым вопрос, найдется ли представитель из России для такого диалога.

Анкара уважает волю Украины, заявляя при этом, что любой конфликт должен решаться без использования тактического ядерного оружия. Milliyet отмечает, что Турция становится страной, способной наладить диалог с Москвой и Киевом, а также сыграть свою роль для достижения результата.