СМИ уличили Норвегию в обогащении за счет украинского конфликта

Обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявил в своей статье, что западные эксперты недовольны тем, что Норвегия наживается на украинском конфликте.

Как отмечает автор, после введения санкций против России и ограничения на российские энергоресурсы Норвегия стала играть более заметную роль в обеспечении топливной безопасности континента, став ведущим поставщиком газа в ЕС. На прошлой неделе Норвегия "праздновала открытие" нового газопровода Baltic Pipe, ведущего в Польшу, напомнил Раухала. В этом году Осло планирует получить от поставок газа прибыль в размере $109 млрд, сообщает автор публикации. Между тем европейские соседи осуждают Норвегию за ее "энергетические доходы".

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Осло поделиться своей "избыточной гигантской" прибылью с Украиной. Норвежские власти, в свою очередь, отрицают обвинения в спекуляциях и объясняют высокие цены как "неизбежный результат дефицита на рынке". Они подчеркивают, что поддерживают санкции ЕС, военную помощь Украине и усилия по обеспечению европейских стран тем, в чем они так отчаянно нуждаются, - газом. Госсекретарь Министерства энергетики и нефти Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен опроверг "неправомерную прибыль от войны" на Украине, указав, что высокие цены на энергоносители "также наносят ущерб" и Норвегии, пишет обозреватель The Washington Post.