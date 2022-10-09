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26 минут назад

WP: Норвегия "неприлично обогащается" на украинском конфликте

Газета.Ru

Обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявил в своей статье, что западные эксперты недовольны тем, что Норвегия наживается на украинском конфликте.

СМИ уличили Норвегию в обогащении за счет украинского конфликта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отмечает автор, после введения санкций против России и ограничения на российские энергоресурсы Норвегия стала играть более заметную роль в обеспечении топливной безопасности континента, став ведущим поставщиком газа в ЕС. На прошлой неделе Норвегия "праздновала открытие" нового газопровода Baltic Pipe, ведущего в Польшу, напомнил Раухала. В этом году Осло планирует получить от поставок газа прибыль в размере $109 млрд, сообщает автор публикации. Между тем европейские соседи осуждают Норвегию за ее "энергетические доходы".

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Осло поделиться своей "избыточной гигантской" прибылью с Украиной. Норвежские власти, в свою очередь, отрицают обвинения в спекуляциях и объясняют высокие цены как "неизбежный результат дефицита на рынке". Они подчеркивают, что поддерживают санкции ЕС, военную помощь Украине и усилия по обеспечению европейских стран тем, в чем они так отчаянно нуждаются, - газом. Госсекретарь Министерства энергетики и нефти Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен опроверг "неправомерную прибыль от войны" на Украине, указав, что высокие цены на энергоносители "также наносят ущерб" и Норвегии, пишет обозреватель The Washington Post.

Ранее сообщалось, что Германия намерена обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в ЕС.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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