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9 минут назад

Зеленский призвал Европу добиться независимости от России

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал свое видеообращение в рамках Черногорского форума безопасности, в котором он призвал добиться полной независимости европейских стран от России.

Зеленский призвал Европу добиться независимости от России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи — экономические зависимости, энергетические, политические — любые», — заявил глава государства.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Киеву военную помощь из имеющихся запасов по принципу «все, что есть».

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По его мнению, прежние аргументы по отказу в поставках оружия больше неактуальны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) доказали, что способна успешно отвоевывать территории, используя оружие стандартов НАТО.

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,Владимир Зеленский,НАТО,
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