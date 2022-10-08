Зеленский призвал Европу добиться независимости от России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал свое видеообращение в рамках Черногорского форума безопасности, в котором он призвал добиться полной независимости европейских стран от России.

«Все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи — экономические зависимости, энергетические, политические — любые», — заявил глава государства.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Киеву военную помощь из имеющихся запасов по принципу «все, что есть».