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17 минут назад

Пентагон: ракетные пуски КНДР не представляли непосредственной угрозы США и их союзникам

ТАССиещё 2

Новые ракетные запуски КНДР не представляли непосредственной угрозы для США и их союзников в регионе, однако они указывают на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна. Об этом заявило в субботу Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

Пентагон отреагировал на ракетные пуски КНДР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы в курсе двух пусков баллистических ракет и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - подчеркивается в документе.

Пентагон также заявил о своей "непоколебимой приверженности" защите Южной Кореи и Японии.

КНДР запустила две баллистические ракеты

Как сообщил ранее заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино, две баллистические ракеты, запущенные КНДР в ночь на воскресенье, пролетели примерно 350 км, максимальная высота их полета составила около 100 км. По его словам, обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Касаясь вопроса типа ракет, Ино отметил, что правительство Японии допускает, что они могли быть баллистическими ракетами подводных лодок, но подчеркнул, что точный тип ракет все еще устанавливается.

С начала года КНДР провела уже 27 ракетных пусков, включая испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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