В Румынии назвали способ достигнуть мира на Украине

"Единственным шансом могут быть переговоры с Россией, - сказал он. - <...> Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с Россией страны мира, НАТО, США. Одна Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность <...> за потерю территорий. Это было бы слишком большое политическое поражение".