В Румынии назвали способ достигнуть мира на Украине

Мир на Украине может быть достигнут только путем переговоров. Такое мнение выразил в субботу министр национальной обороны Румынии Василе Дынку в интервью телеканалу PrimaTV.
"Единственным шансом могут быть переговоры с Россией, - сказал он. - <...> Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с Россией страны мира, НАТО, США. Одна Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность <...> за потерю территорий. Это было бы слишком большое политическое поражение".
По мнению министра, Россия располагает ресурсами для продолжения специальной военной операции. "Идеально было бы прийти к переговорам, даже если это будет замороженный конфликт, - считает Дынку. - Переговоры все равно лучше, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей".
Глава румынского военного ведомства высказал также мнение, что "существует очень маленькая вероятность развязывания ядерной войны".
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.