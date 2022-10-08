Бывший глава МВД Украины предрек удар по Крымскому мосту

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков предрек удар по Крымскому мосту. Соответствующий пост был опубликован в его Telegram-канале.

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Аваков выложил на канале видеоролик со своим участием от 4 октября. В нем экс-министр говорит о том, что руины Крымского моста будут «весьма живописны». Подпись к посту сопровождалась словами: «Спустя три дня горит».

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры. По предварительным данным, за рулем автомобиля был дядя владельца грузовика — 51-летний Махир Юсубов. Сообщалось, что он получил заказ о перевозке удобрений в интернете.