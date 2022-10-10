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26 минут назад

Проект резолюции ГА ООН от Евросоюза не признает вхождение новых регионов в состав России

Газета.Ruиещё 3

Решения о принятии ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России несовместимы с Уставом ООН. Об этом говорится в проекте резолюции Генассамблеи от Евросоюза, датированном 7 октября.

Устав ООН не позволит признать вхождение новых регионов в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе сказано, что решения РФ от 21 февраля 2022 года и 29 сентября 2022 года «нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины и несовместимы с Уставом ООН».

В нем также подчеркивается, что «незаконные референдумы» и «незаконная попытка аннексии» регионов не имеет силы в соответствии с международным правом.

С 23 по 27 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ — они были признаны состоявшимися.

5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о присоединении к РФ новых территорий: жители этих регионов признаются гражданами России и получают все социальные гарантии, переходный период продлится до 1 января 2026 года.

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