Боррель отреагировал на переход ЗАЭС под управление России

ЕС осудил переход Запорожской АЭС под управление России, в Брюсселе не признают данное решение. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным», - заявил Боррель.

По его мнению, атомная станция должна быть возвращена Киеву. Кроме того, необходимо "усиленное присутствие" представителей МАГАТЭ.