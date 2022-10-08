Боррель отреагировал на переход ЗАЭС под управление России

ЕС осудил переход Запорожской АЭС под управление России, в Брюсселе не признают данное решение. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
«ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным», - заявил Боррель.
По его мнению, атомная станция должна быть возвращена Киеву. Кроме того, необходимо "усиленное присутствие" представителей МАГАТЭ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции под управление России. Сотрудники станции в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».