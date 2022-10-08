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15 минут назад

Боррель осудил переход Запорожской АЭС под управление России

Майк Габриелян

ЕС осудил переход Запорожской АЭС под управление России, в Брюсселе не признают данное решение. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Боррель отреагировал на переход ЗАЭС под управление России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным», - заявил Боррель.

По его мнению, атомная станция должна быть возвращена Киеву. Кроме того, необходимо "усиленное присутствие" представителей МАГАТЭ.

Гросси сделал важное заявление после визита на ЗАЭС

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции под управление России. Сотрудники станции в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,МАГАТЭ,ЕС,
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