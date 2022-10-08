WP: спецслужбы Украины стоят за взрывом на Крымском мосту

Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.

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Отмечается, что представитель украинского правительства сообщил изданию о причастности спецслужб Украины к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было.

«Киев воздержался от заявления о том, что он несет за это ответственность, даже несмотря на то, что высокопоставленные чиновники насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», — пишет издание.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.

По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.