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32 минуты назад

WP: спецслужбы Украины стоят за взрывом на Крымском мосту

Газета.Ruиещё 1

Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.

WP: спецслужбы Украины стоят за взрывом на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что представитель украинского правительства сообщил изданию о причастности спецслужб Украины к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было.

«Киев воздержался от заявления о том, что он несет за это ответственность, даже несмотря на то, что высокопоставленные чиновники насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», — пишет издание.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.

По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.

Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к россиянам

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту — лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Следственный комитет,НАК,Правительство Украины,
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