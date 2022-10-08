ЕС предложил Сербии сделку по Косово

Вучич: Сербии предлагают быстрое вступление в ЕС в обмен на членство Косово в ООН

Фото: Darko Vojinovic/AP Darko Vojinovic/AP

В ближайшее время ожидаются попытки «провести» самопровозглашенную республику Косово в Совет Европы, а затем поставить вопрос о ее членстве в ООН, утверждает президент Сербии Александар Вучич. По его словам, Белграду в обмен на его согласие Запад предлагает ускоренное вступление в ЕС.

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В субботу, 8 октября, президент Сербии Александар Вучич в обращении к жителям страны заявил, что пока он возглавляет государство, Белград не согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН.

По его словам, Запад в последнее время усилил давление на власти Сербии, чтобы «отнять аргумент Косово из рук Владимира Путина и РФ, которые могут ссылаться на этот прецедент» в случае с ситуацией на Украине.

«Как бы там ни было, мы говорили об этом и с главой правительства [Аной Брнабич], в данный момент нет воли у сербского руководства, и пока я президент, у исполнительной власти не будет воли для принятия независимости Косово и членства Косово в ООН», — подчеркнул Вучич.

«Сделка» с Западом

Он добавил, что западные государства якобы предложили Сербии «быстрое вступление в ЕС» при условии, что Белград даст согласие на членство Косово в ООН, передает РИА «Новости».

На этой неделе представители Германии и Франции вручили сербским властям проект документа, который предполагал членство Косово в международные организации, но Белград отклонил предложение.

В ближайшее время ожидаются попытки провести самопровозглашенную республику в Совет Европы, а затем поставить вопрос о ее членстве в ООН, утверждает Вучич.

«Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду. Я ответил, что для Сербии по конституции — и не только по конституции — неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», — отметил Вучич.

Санкции против России

Кроме того, он указал, что Белград не станет вводить какие-либо санкции против Москвы, «пока поменявшаяся ситуация не вынудит Белград пойти на это».

«Сербия не введет санкции против РФ, пока ущерб стране не заставит принять другую реальность», — заявил Вучич.

В то же время сербский лидер не уточнил, что конкретно может сподвигнуть к введению рестрикций в отношении России.

По его словам, Белград попросил лидеров стран ЕС сделать для Сербии исключение в вопросе ограничений на поставки нефти из России. В итоге решение по российской нефти, которую получает Сербия, было отложено до 1 декабря.

Косовский вопрос

Рассказам премьер-министра Косово Альбина Курти о дестабилизации ситуации в республике уже никто не верит, утверждает президент Сербии. «Я вижу, что в Косово становится все больше и больше людей, албанцев, которые больше не верят в его истории», — сказал Вучич, комментируя заявление Курти о том, что Сербия и Россия якобы «вторгнутся в Косово».

По оценкам Вучича, передача решения вопроса Косова и Метохии на уровень ЕС была самой большой ошибкой Сербии. «Несмотря на подписанное Брюссельское соглашение, мы так и не смогли всерьез внести в повестку создание Сообщества сербских муниципалитетов, каждый раз они нам говорят, что обсудим в следующий раз», — пояснил он.

Никто из представителей ЕС не «одернул так называемую президента» непризнанного Косова Вьосу Османи на форуме в Праге, когда она говорила о членстве непризнанного образования в международных организациях, хотя «их подписи стоят под Брюссельскими соглашениями», добавил Вучич.

В соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс, напоминает ТАСС.