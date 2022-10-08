На Украине выпустят почтовую марку с горящим Крымским мостом

На Украине выпустят почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. Об этом заявил руководитель «Укрпочты» Игорь Смилянский, передает «Лента.ру».

Он порадовался взрыву на Крымском мосту, в ходе которого погибли по меньшей мере три человека и заявил, что «утро еще никогда не было таким добрым».

«По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется», — заявил Смилянский.

По его словам, на марках также будут изображены стиральная машинка, российская военная техника и наручники, «которые Крым разрывает с Россией». Марку готовили давно, ее тираж составит семь миллионов, а точная дата выпуска пока неизвестна.