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27 минут назад

На Украине выпустят почтовую марку с горящим Крымским мостом

Майк Габриелян

На Украине выпустят почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. Об этом заявил руководитель «Укрпочты» Игорь Смилянский, передает «Лента.ру».

Он порадовался взрыву на Крымском мосту, в ходе которого погибли по меньшей мере три человека и заявил, что «утро еще никогда не было таким добрым».

«По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется», — заявил Смилянский.

По его словам, на марках также будут изображены стиральная машинка, российская военная техника и наручники, «которые Крым разрывает с Россией». Марку готовили давно, ее тираж составит семь миллионов, а точная дата выпуска пока неизвестна.

Ранее представитель МИД РФ прокомментировала заявления киевского режима о ЧП на Крымском мосту. Она заявила «о террористической сущности» представителей Киева.

В мире,Видео,Крымский мост ЧП,МИД России,
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