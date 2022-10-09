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24 минуты назад

NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

RT на русскомиещё 5

Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на киевского чиновника.

Как написано в материале, высокопоставленный киевский чиновник подтвердил изданию, что за инцидентом стоит Украина.

«Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — пишет The New York Times.

8 октября в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Офис Зеленского отреагировал на ЧП на Крымском мосту

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

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