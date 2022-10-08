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34 минуты назад

Белорусские пограничники сообщили о найденном без сознания беженце на границе с Литвой

ТАСС

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой беженца без сознания, он был вытеснен с литовской стороны.

Беженца без сознания обнаружили на границе Литвы и Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

"В Браславском районе (Витебская область) 7 октября пограничный наряд обнаружил иностранца, предположительно гражданина Бангладеш. Мужчина находился в бессознательном состоянии с явными признаками переохлаждения", - сообщает в субботу пресс-служба Государственного пограничного комитета республики (ГПК).

По данным ГПК, на место была вызвана бригада скорой помощи, медики доставили беженца в реанимацию Браславской больницы, у него также диагностирован сахарный диабет. По словам иностранца, литовские силовики вытеснили его в Белоруссию, несмотря на болезненное состояние и необходимость медицинской помощи.

"Это не первый случай когда литовские военные выбрасывают беспомощных людей и оставляют в заведомо опасном для жизни состоянии", - говорится в сообщении.

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