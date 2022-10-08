Беженца без сознания обнаружили на границе Литвы и Белоруссии

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой беженца без сознания, он был вытеснен с литовской стороны.

"В Браславском районе (Витебская область) 7 октября пограничный наряд обнаружил иностранца, предположительно гражданина Бангладеш . Мужчина находился в бессознательном состоянии с явными признаками переохлаждения", - сообщает в субботу пресс-служба Государственного пограничного комитета республики (ГПК).

По данным ГПК, на место была вызвана бригада скорой помощи, медики доставили беженца в реанимацию Браславской больницы, у него также диагностирован сахарный диабет. По словам иностранца, литовские силовики вытеснили его в Белоруссию, несмотря на болезненное состояние и необходимость медицинской помощи.