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8 минут назад

Вучич рассказал о требовании США к Венгрии напасть на Сербию

Майк Габриелян

Президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию во время агрессии НАТО в 1999 году. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации, передает ТАСС.

Вучич рассказал о требовании США к Венгрии напасть на Сербию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич заявил гражданам, что сейчас «расскажет то, чего вы не знали». Он поведал, что пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном и тот признался, что в 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию. Орбан «разрешил рассказать об этом общественности».

«От него американский президент Билл Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напали на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением», - рассказал Вучич.

С давлением Белого дома Орбану помог справиться канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Впоследствии британский премьер Маргарет Тэтчер прекнула Орбана за то, что «из-за его отказа погибло больше британских солдат».

«Вот вся любовь с ними, о которой можно говорить», - подытожил сербский лидер.

Агрессия НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Из-за бомбардировок погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из них - мирные жители. Материальный ущерб составил 100 млрд долларов.

В мире,Александр Вучич,Виктор Орбан,Билл Клинтон,Маргарет Тэтчер,Герхард Шредер,НАТО,
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