Вучич рассказал о требовании США к Венгрии напасть на Сербию

Президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию во время агрессии НАТО в 1999 году. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации, передает ТАСС.

Вучич заявил гражданам, что сейчас «расскажет то, чего вы не знали». Он поведал, что пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном и тот признался, что в 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию. Орбан «разрешил рассказать об этом общественности».

«От него американский президент Билл Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напали на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением», - рассказал Вучич.

С давлением Белого дома Орбану помог справиться канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Впоследствии британский премьер Маргарет Тэтчер прекнула Орбана за то, что «из-за его отказа погибло больше британских солдат».

«Вот вся любовь с ними, о которой можно говорить», - подытожил сербский лидер.