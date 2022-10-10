В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

МИД КНР: Китай не оставит сепаратистам на Тайване пространства для действий

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы администрации Тайваня Цай Инвэнь об отказе от компромиссов в вопросе суверенитета, заявил, что Китай не оставит сепаратистам на острове пространства для действий, сообщает РИА «Новости».

Китай не оставит сепаратистам на Тайване пространства для действий
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Тайваньский вопрос — это вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня», — заявила Мао.

Ранее глава администрации острова Цай Инвэнь заявила, что Тайвань не пойдет на компромисс в вопросах свободы.

Заявление было сделано в праздничный день — 10 октября на Тайване отмечается дата Синьхайской революции. При этом Цай Инвэнь отметила, что конфронтация «абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива».

В мире,Цай Инвэнь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители