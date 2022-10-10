Китай не оставит сепаратистам на Тайване пространства для действий

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы администрации Тайваня Цай Инвэнь об отказе от компромиссов в вопросе суверенитета, заявил, что Китай не оставит сепаратистам на острове пространства для действий, сообщает РИА «Новости».
«Тайваньский вопрос — это вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня», — заявила Мао.
Ранее глава администрации острова Цай Инвэнь заявила, что Тайвань не пойдет на компромисс в вопросах свободы.
Заявление было сделано в праздничный день — 10 октября на Тайване отмечается дата Синьхайской революции. При этом Цай Инвэнь отметила, что конфронтация «абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива».