Китай не оставит сепаратистам на Тайване пространства для действий

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы администрации Тайваня Цай Инвэнь об отказе от компромиссов в вопросе суверенитета, заявил, что Китай не оставит сепаратистам на острове пространства для действий, сообщает РИА «Новости».

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«Тайваньский вопрос — это вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня», — заявила Мао.

Ранее глава администрации острова Цай Инвэнь заявила, что Тайвань не пойдет на компромисс в вопросах свободы.