Украинские СМИ указали на причастность СБУ ко взрыву на Крымском мосту

«Украинская правда» сообщила, что к взрыву на Крымском мосту причастна Служба безопасности Украины. Об этом издание проинформировал источник в правоохранительных органах страны.
«По данным источника, подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ. В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях», — говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. При этом в НАК добавили, что судоходная арка, расположенная над сухопутной частью моста, каких-либо повреждений не получила.
По предварительным данным властей региона, пострадавших в результате происшествия нет.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.