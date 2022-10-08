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38 минут назад

Украинские СМИ указали на причастность СБУ ко взрыву на Крымском мосту

Газета.Ru

«Украинская правда» сообщила, что к взрыву на Крымском мосту причастна Служба безопасности Украины. Об этом издание проинформировал источник в правоохранительных органах страны.

«По данным источника, подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ. В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. При этом в НАК добавили, что судоходная арка, расположенная над сухопутной частью моста, каких-либо повреждений не получила.

По предварительным данным властей региона, пострадавших в результате происшествия нет.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

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