Вучич заявил о предложении взять Сербию в ЕС в обмен на включение Косово в ООН

Страны Запада предложили Сербии ускорить процесс евроинтеграции, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН . Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич , цитату приводит РИА Новости .

«Сербия за это получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду... Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», — подчеркнул политик.