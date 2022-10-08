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17 минут назад

Глава МИД Эстонии Рейнсалу поздравил украинский спецназ с успешным подрывом на Крымском мосту

Деловая газета "Взгляд"

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал атаку на Крымский мост «смелым поступком» и поздравил украинские подразделения специального назначения, которые, по его мнению, стоят за этим.

Рейнсалу заявил в комментарии изданию Delfi (заблокировано в РФ по требованию Роскомнадзора), что Эстония, «безусловно, приветствует это», имея ввиду ЧП на Крымском мосту.

По его словам, мост имеет символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть России и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи. Мост для российских властей был особенно важен как подтверждение, что «Крым навсегда останется с Россией», подчеркнул он.

ЧП на Крымском мосту обрадовало не только эстонского политика. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, опубликовав видео горящего Крымского моста с фотографией Мэрилин Монро, пожелал Украине «доброго утра». А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».

В ответ в России призвали к созданию сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.

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