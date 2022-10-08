Офис Зеленского отреагировал на ЧП на Крымском мосту

В офисе украинского президента высказались по поводу ЧП на Крымском мосту. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что это «начало» и «все незаконное должно быть уничтожено», передает РИА Новости.
«Крым. Мост. Начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», - написал он в соцсетях.
Сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту взорвался грузовик. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, шедшего по параллельному пути. Два автомобильных пролета моста повреждены.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что мост повредили «украинские вандалы».
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту.