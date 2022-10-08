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34 минуты назад

Офис Зеленского отреагировал на ЧП на Крымском мосту

Майк Габриелян

В офисе украинского президента высказались по поводу ЧП на Крымском мосту. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что это «начало» и «все незаконное должно быть уничтожено», передает РИА Новости.

«Крым. Мост. Начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», - написал он в соцсетях.

Сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту взорвался грузовик. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, шедшего по параллельному пути. Два автомобильных пролета моста повреждены.

Названы альтернативы сообщения с Россией после пожара на Крымском мосту

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что мост повредили «украинские вандалы».

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту.

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