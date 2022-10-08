Байдена призвали следить за словами с Путиным

«Если бы он так хорошо знал [президента России Владимира] Путина, он бы знал, что не должен говорить, что это „Армагеддон“, потому что Путин это слышит. Вместо этого ему нужно иметь сильное и смелое лидерство», — цитирует телеканал бывшего посла США в ООН Никки Хейли.