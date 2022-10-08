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9 минут назад

В США призвали Байдена следить за словами с Путиным

Ura.Ru

В США подвергли критике риторику президента страны Джо Байдена и посоветовали ее поменять. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Байдена призвали следить за словами с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы он так хорошо знал [президента России Владимира] Путина, он бы знал, что не должен говорить, что это „Армагеддон“, потому что Путин это слышит. Вместо этого ему нужно иметь сильное и смелое лидерство», — цитирует телеканал бывшего посла США в ООН Никки Хейли.

Она отмечает, что такими словами Байден вселяет страх в американцев и вызывает сомнение в силе своего лидерства.

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Ранее президент США допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона». Президент России Владимир Путин заявлял о недопустимости применения ядерного оружия, но в случае угрозы безопасности российского народа для его защиты будут использоваться все средства. Высказываются мнения, что США раскручивают тему «российской ядерной угрозы» для запугивания мирового сообщества, передает RT.

В мире,Никки Хейли,Джозеф Байден,Владимир Путин,ООН,
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