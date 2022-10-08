СМИ: США ждет скорая смена власти

Республиканцы могут занять большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах в США в ноябре. К такому результату пришел веб-сайт Real Clear Politics со ссылкой на итоги социальных опросов, передает РИА Новости.

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Портал сделал прогноз на основе региональных опросов социологических служб и американских телеканалов.

Как говорится в сообщении, до выборов остался всего месяц, кандидаты будут бороться за 435 мандатов в палате представителей и за 34 места в сенате. Отмечается, что республиканцы пока что занимают лидирующую позицию, так как претендуют на 220 кресел в палате, в то время как демократы — только на 180 кресел. В борьбе за еще 35 мандатов пока что нет явного победителя.

Портал уточняет, что республиканцы могут еще побороться за 47 мест в сенате против 46 у демократов. Опросы пока не смогли определить четкую судьбу еще 7 мандатов, однако небольшой отрыв в соперничестве за 4 места получили кандидаты от республиканской партии.