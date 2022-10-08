В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
7 минут назад

СМИ: США ждет скорая смена власти

Елена Прошина

Республиканцы могут занять большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах в США в ноябре. К такому результату пришел веб-сайт Real Clear Politics со ссылкой на итоги социальных опросов, передает РИА Новости.

СМИ: США ждет скорая смена власти
Фото: ТАССТАСС

Портал сделал прогноз на основе региональных опросов социологических служб и американских телеканалов.

Как говорится в сообщении, до выборов остался всего месяц, кандидаты будут бороться за 435 мандатов в палате представителей и за 34 места в сенате. Отмечается, что республиканцы пока что занимают лидирующую позицию, так как претендуют на 220 кресел в палате, в то время как демократы — только на 180 кресел. В борьбе за еще 35 мандатов пока что нет явного победителя.

Портал уточняет, что республиканцы могут еще побороться за 47 мест в сенате против 46 у демократов. Опросы пока не смогли определить четкую судьбу еще 7 мандатов, однако небольшой отрыв в соперничестве за 4 места получили кандидаты от республиканской партии.

Отмечается, что в настоящее время в палате представителей большинство мест занимают демократы с 219 мандатами, в то время как у республиканцев — 211. Формально места в сенате поровну распределены между двумя партиями, но так как там председательствует вице-президент, у демократов есть право решающего голоса при равном распределении на голосованиях.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители