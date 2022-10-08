В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
6 минут назад

"Ядерный шантаж": Французов разгневали слова Байдена

Елена Прошина

Французское издание Le Figaro опубликовало речь президента США Джо Байдена, в которой он заявил о ядерной угрозе. Читатели издания обвинили его в эскалации и так напряженной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую статью.

"Ядерный шантаж": Французов разгневали слова Байдена
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава США отметил, что мир впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин до этого заявил, что Запад продолжает вести политику против России и стал использовать «ядерный шантаж» с целью вынудить Москву отступить. Он добавил, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

Байден убежал от журналистов из-за вопроса о Путине

Читатели Le Figaro отреагировали на речь Байдена и обвинили его в разжигании конфликта.

NGRZ считает, что Байден действует в «типичном американском стиле». По его мнению, США «сеют хаос» и создают «вызывающую страх» атмосферу, чтобы позже извлечь из этого выгоду для себя.

RHESUS заявил, что президент США опасается раскрытия некоторых вещей и поэтому подталкивает Запад к прямому военному столкновению с Россией.

«Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности», — отметил Evysta.

Он добавил, что мир был бы безопаснее, если бы некоторые страны не «разжигали войны по всему миру».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители