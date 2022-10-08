Французское издание Le Figaro опубликовало речь президента США Джо Байдена, в которой он заявил о ядерной угрозе. Читатели издания обвинили его в эскалации и так напряженной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую статью.

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Ранее глава США отметил, что мир впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин до этого заявил, что Запад продолжает вести политику против России и стал использовать «ядерный шантаж» с целью вынудить Москву отступить. Он добавил, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

Читатели Le Figaro отреагировали на речь Байдена и обвинили его в разжигании конфликта.

NGRZ считает, что Байден действует в «типичном американском стиле». По его мнению, США «сеют хаос» и создают «вызывающую страх» атмосферу, чтобы позже извлечь из этого выгоду для себя.

RHESUS заявил, что президент США опасается раскрытия некоторых вещей и поэтому подталкивает Запад к прямому военному столкновению с Россией.

«Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности», — отметил Evysta.