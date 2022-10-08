В Болгарии назвали главный недостаток санкций против РФ

Введенные западными странами санкции против России в связи с боевыми действиями на Украине пока что действуют в основном на членов Европейского союза. Такое заявление сделал бывший заместитель министра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев, передает URA.RU со ссылкой на болгарскую медиагруппу Bulgaria ON AIR.

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Он напомнил, что Запад ввел ограничения с начала боевых действий на Украине, однако лишь спустя какое-то время можно будет оценить их влияние на Российскую Федерацию.

«В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС», — считает Керемедчиев.

Он добавил, что Запад пытается избавиться от «12-летней зависимости» от российских ресурсов всего за 7 месяцев, продолжая поиск альтернативных поставщиков. Керемедчиев признал, что Европа пытается поменять зависимость от России на зависимость от Азербайджана.