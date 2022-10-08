В Болгарии назвали главный недостаток санкций против РФ

Введенные западными странами санкции против России в связи с боевыми действиями на Украине пока что действуют в основном на членов Европейского союза. Такое заявление сделал бывший заместитель министра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев, передает URA.RU со ссылкой на болгарскую медиагруппу Bulgaria ON AIR.
Он напомнил, что Запад ввел ограничения с начала боевых действий на Украине, однако лишь спустя какое-то время можно будет оценить их влияние на Российскую Федерацию.
«В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС», — считает Керемедчиев.
Он добавил, что Запад пытается избавиться от «12-летней зависимости» от российских ресурсов всего за 7 месяцев, продолжая поиск альтернативных поставщиков. Керемедчиев признал, что Европа пытается поменять зависимость от России на зависимость от Азербайджана.
По его словам, Россия еще может ощутить на себе все негативные последствия санкций, так как вряд ли сумеет скопировать тактику Китая и научиться производить все «от салфеток до космических кораблей». Керемедчиев считает, что со временем Россия начнет отставать от Запада, потеряет конкурентоспособность и будет зарабатывать средства исключительно на природных богатствах и энергоисточниках.