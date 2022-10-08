В США выступили с требованием в отношении Зеленского

Американский колумнист Род Дреер посоветовал властям США не позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос». Своим мнением он поделился в материале для American Conservative.

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Так, по мнению обозревателя, в интересах украинского лидера заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Киеву, однако это не соответствует интересам американцев.

Автор статьи подчеркнул, что максимализм Зеленского достиг своего апогея, а правящий класс Запада «сходит с ума» по нему, проецируя на него свои собственные мечты.

Дреер также указал, что киевский национализм не вызывает сомнений в то время, как приверженность страны демократическим ценностям не соответствует действиям ее властей. Американец привел в пример запрет Зеленским 11 политических партий и ряда СМИ, ограничение обучения в школах на русском языке.

Ранее Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.