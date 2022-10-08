Украинских беженцев в Польше обяжут платить за жилье

Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.

«В правительстве обсуждают идею ввести оплату за проживание [украинцев], но это будет касаться тех беженцев, которые остаются в постоянном жилье. Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди нормально работают и зарабатывают, а расходы на их пребывание несет государство. Отсюда и эта идея», — цитирует издание Gazeta Prawna заявление представителя правительства.

При этом власти Польши все же хотят предусмотреть некие льготы, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста. Сообщается, что соответствующие поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Британии рискуют и вовсе остаться на улице. Дело в том, что благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Соединенного Королевства расселять украинцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу. Кроме того, беженцы остаются недовольны и стоимостью жизни в Канаде, а из Испании они бегут на родину из-за серьезных экономических проблем. В то же время Европа сама начинает вынуждать беженцев возвращаться на Украину.